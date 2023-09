Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mitte) - Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 29.09.2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr erschien eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Geschädigten in der Kaiser-Wilhelm-Straße und behauptete, dass sie im Anwesen wohne und bestohlen worden sei. Nach dem Vortäuschen der Notlage ließ die Geschädigte die unbekannte Täterin (Beschreibung: dicke Statur, blonde mittellange Haare zum Zopf gebunden, ca. 55-60 Jahre alt, hellbeiges Oberteil, beige-farben knielanger Rock, ca. 175cm groß, sprach akzentfreies Deutsch) in ihre Wohnung. Dort hielt sich die unbekannte Frau ca. 30 Minuten in der Wohnung in allen Räumlichkeiten auf. Der im Nachgang informierte Ehemann der Geschädigten gab an, dass eine erste Nachschau ergab, dass eine silberne Kette (Wert unbekannt) und ein antikes Goldarmband mit Edelsteinen (Wert ca. 2.500 - 3.000 Euro) aus der Wohnung entwendet wurden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Präventionshinweis:

Für Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollte man folgende Ratschläge unbedingt beherzigen:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den "Türspion" oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer

Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie die Polizei an und melden Sie den Vorfall.

