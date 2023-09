Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Hemshof) - Verkehrsunfall Transporter gegen Fußgänger

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Freitag, den 29.09.2023, kam es um 09:27 Uhr am Goerdelerplatz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach stieß ein ortsfremder 40-jähriger Fahrer eines Transporters mit einem Fußgänger zusammen. Der 58-jährige Geschädigte querte zuvor die Straße am Goerdeler Platz, um von einem angrenzenden Geschäft zum Parkplatz zu gelangen. Der Fahrer verließ zeitgleich mit seinem Transporter den Parkplatz um dann nach links auf die Straße einzufahren. Hierbei übersah der Fahrer den querenden Geschädigten. Der Geschädigte stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Fußgänger in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Den Fahrer des Transporters erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Ludwigshafen 2 unter der Tel. 0621/963-2222 oder via Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell