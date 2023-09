POL-PPRP: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagsabend (28.09.2023) beobachtete ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes in Rheingalerie, wie ein 18-Jähriger Kleidungsstücke im Wert von 150 Euro in der Umkleidekabine in eine Tasche steckte und den Laden verließ. Der Mitarbeiter verfolgte den 18-Jährigen und konnte die Tüte mit dem Diebesgut an sich nehmen. Als er den jungen Mann zwecks Verständigung der Polizei und ...

