Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb wird handgreiflich

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagsabend (28.09.2023) beobachtete ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes in Rheingalerie, wie ein 18-Jähriger Kleidungsstücke im Wert von 150 Euro in der Umkleidekabine in eine Tasche steckte und den Laden verließ. Der Mitarbeiter verfolgte den 18-Jährigen und konnte die Tüte mit dem Diebesgut an sich nehmen. Als er den jungen Mann zwecks Verständigung der Polizei und Personalienaufnahme wieder in das Geschäft führen wollte, schlug dieser unvermittelt auf ihn ein. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam dem Mann zu Hilfe, auch diesen versuchte der 18-Jährige anzugreifen. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann weiterhin hochaggressiv, spuckte in Richtung der Polizeikräfte und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Da er den Anschein erweckte, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell