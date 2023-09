Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.09.2023) stellte ein 58-Jähriger sein Auto in der Heinigstraße ab und vergaß dabei das Fenster der Fahrertür zu schließen. Gegen 14:35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein junger Mann durch das geöffnete Fenster eine Tasche an sich nahm. In dieser befand sich das Smartphone des Geschädigten sowie sein Führerschein. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Dieser wurde wie folgt beschrieben: circa 18-25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, schulterlange Rasterlocken.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell