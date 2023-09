Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfälle mit leichtverletzten Radfahrern

Ludwigshafen (ots)

Als ein 31-jähriger Fahrradfahrer am 28.09.2023, gegen 16:30 Uhr, in der Kopernikusstraße vom Fußgängerweg einen Radweg kreuzte, kam es zur Kollision mit einem 45-Jährigen Radfahrer. Dieser war ordnungsgemäß den Radweg in Richtung Bayreutherstraße entlanggefahren. Der 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Bereits um 12:45 Uhr des gleichen Tages war es zu einem Unfall mit verletzter 42-jährigen Radfahrerin gekommen. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr beim Rechtsabbiegen von der Keplerstraße in die Luitpoldstraße gegen das Hinterrad der 42-Jährigen. Diese erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell