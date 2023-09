Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher TWL-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

In der Breitscheidstraße schickte am Mittag des 27.09.2023, gegen 13:45 Uhr, ein angeblicher Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen unter dem Vorwand, Reparaturen durchführen zu müssen, eine Seniorin in ihr Badezimmer. Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ das Wasser laufen. Der Mann verwickelte sie dabei in ein Gespräch. Als ihr die Situation schließlich merkwürdig erschien, erklärte sie, dass ihr Sohn gleich nach Hause käme. Der angebliche TWL-Mitarbeiter verließ daraufhin die Wohnung. Als die Seniorin wieder alleine war, musste sie den Diebstahl von etwa 3.000 Euro feststellen. Der falsche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: kräftige Statur, ca. 1,70 m groß, er hatte ein Buch bei sich. Möglicherweise war der Mann in Begleitung eines Komplizen oder einer Komplizin. Haben Sie den Mann und/oder seine Begleitung gesehen oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen: -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. -Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. -Geben Sie kein Geld in fremde Hände. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. -Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell