Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme nach Fund einer Cannabis-Plantage

Königswinter (ots)

Einem Hinweis aus der Bevölkerung folgend stießen Ermittler des für Rauschgiftkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei am Dienstag (26.09.2023) in einer Halle in Königswinter-Heisterbacherrott auf eine große Indoor-Plantage. Später durchsuchten die Ermittler auch die Wohnung des tatverdächtigen Plantagenbetreibers in Niederkassel.

Neben dem typischen Plantagenequipment wurden insgesamt mehr als 1.000 Pflanzen in der Halle sichergestellt. Zudem stellten die Ermittler etwa 13 Kilogramm Marihuana in der Wohnung des Mannes sicher.

Ein in der Garage befindlicher hochwertiger Sportwagen wurde ebenfalls sichergestellt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieses Fahrzeug aus Straftaten erlangt wurde. Darüber hinaus werden weitere vermögensabschöpfende Maßnahmen geprüft.

Der im dringenden Tatverdacht stehende beschuldigte Plantagenbetreiber, der derzeit wegen eines gleichgelagerten Delikts unter laufender Bewährung steht, wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch (27.09.2023) Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

