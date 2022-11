Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugenaufruf (25.11.2022)

Singen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr in Singen an der Kreuzung der B 34 und B 314 zu einem Streifvorgang, bei dem 2500.- EUR Sachschaden entstand. Ein Pkw-Lenker stand an der Ampel in Richtung Gottmadingen, als auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Hilzingen ein Lkw abbog und Pkw touchierte. Der Lkw fuhr ungebremst weiter, wobei es fraglich ist, ob die Berührung der Fahrzeuge wahrgenommen wurde. Die Polizei benötigt Hinweise zum Lkw bzw. Zeugen, die den Streifvorgang bemerkten, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07731/888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell