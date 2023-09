Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Mokick gefahren

Ludwigshafen (ots)

Ein 53-jähriger Mokickfahrer streifte am 27.09.2023, gegen 18:45 Uhr, in der Prälat-Carie-Straße den Bordstein eines Grünstreifens und stürzte. Er wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des 53-Jährigen überprüfen.

