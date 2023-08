Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Montag hat ein derzeit unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht begangen. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr stieß er in der Rudolf-Eucken-Allee gegen einen grauen VW Lupo, der dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

