Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Fahrraddiebstahl

Wiesmoor - Zeugen nach Kraftstoffdiebstahl gesucht

Aurich - Ladendiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Fahrraddiebstahl

Am Wochenende wurde auf Norderney ein Mountainbike entwendet. Das blaue Rad der Marke Velo de Ville wurde am Sonntagnachmittag in der Langestraße abgestellt. Unbekannte haben es in der Zeit bis Montag, 11.30 Uhr, gestohlen. Der Wert beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 entgegen.

Wiesmoor - Zeugen nach Kraftstoffdiebstahl gesucht

Auf einer Baustelle in Wiesmoor wurde am Wochenende Diesel entwendet. Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, ungefähr 500 Liter Kraftstoff von einem Baufahrzeug abgezapft und die Batterien des Fahrzeugs gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Aurich - Ladendiebstahl

Montagabend wurde in Aurich ein Diebstahl begangen. Nachdem Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Straße am Pferdemarkt den 17-Jährigen ansprachen, flüchtete er über die Blücherstraße und mehrere Grundstücke in dem Wohngebiet. Polizeibeamte konnten ihn schließlich in der Schubertstraße stellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell