POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 26-Jährigem

Ludwigshafen (ots) - In eine Fahrschule in der Kreuzstraße wurde zwischen Dienstagabend (26.09.2023, 20 Uhr) und Mittwochvormittag (27.09.2023, 11:20 Uhr) eingebrochen. Aus der Fahrschule wurde ein Laptop gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens ...

mehr