POL-PPRP: Mehrere tausend Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) - Als ein 31-jähriger Fahrradfahrer am 28.09.2023, gegen 16:30 Uhr, in der Kopernikusstraße vom Fußgängerweg einen Radweg kreuzte, kam es zur Kollision mit einem 45-Jährigen Radfahrer. Dieser war ordnungsgemäß den Radweg in Richtung Bayreutherstraße entlanggefahren. Der 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Bereits um 12:45 Uhr des gleichen ...

