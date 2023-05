LPI-G: Einbrecher machen Beute

Altenburg (ots) - Nobitz: Altenburger Polizisten gelang es am Abend des 05.05.2023 gegen 22:40 Uhr zwei Graffitisprüher (14) zu stellen. Zuvor bemerkten Zeugen, dass die beiden Täter in der Altenburger Straße in der Bahnunterführung und auf ein Buswartehäuschen großflächig mehrere Schriftzüge mit weißer und grüner Farbe anbrachten. Die Zeugen hinderten die beiden 14-Jährigen an der Flucht und übergaben sie den ...

mehr