POL-PPRP: Angriff auf Justizvollzugsbeamte

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochabend (27.09.2023), gegen 20:30 Uhr, griff ein 22-jähriger Inhaftierter einen Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal an und verletzte ihn schwer. Dem 22-Jährigen gelang es im anschließenden Gerangel die Schlüssel eines Justizvollzugsbeamten an sich zu nehmen und er versuchte zu flüchten. Noch in der Anstalt konnte er durch alarmierte Polizeikräfte und weitere Justizvollzugsbeamte gestellt und in eine Zelle gebracht werden. Der angegriffene Bedienstete erlitt eine Stichwunde am Hals. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Ein weiterer Justizvollzugsbeamter verletzte sich im Gerangel leicht. Zwischenzeitlich wurde der Angreifer in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen aufgenommen.

