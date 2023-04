Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/W. - Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Wstr. & Lambrecht (Pfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führt in der Woche vom 17.04.2023 bis 23.04.2023 mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der europäischen Aktion "ROADPOL Speed" durch. Bis einschließlich 20.04.2023 konnten an 14 Messstellen insgesamt 2.535 Kraftfahrzeuge gemessen werden, wovon 174 die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von circa 6,9 %. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde am 17.04.2023 auf der Kreisstraße 1 in Lachen-Speyerdorf mit 95 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Am 21.04.2023 wird die Polizeiinspektion Neustadt/W. anlässlich des sogenannten 'Speedmarathons' erneut mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Die Messstellen orientieren sich hierbei an Bürgerbeschwerden, Unfallhäufungsstellen und Gefahrenstellen (z.B. Schulen, Kindergärten, Einmündungen und Kreuzungen).

