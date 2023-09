Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Innenstadt) - Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Vorfall 1:

Am Freitag, den 29.09.2023, parkte in der Zeit zwischen 8.38 Uhr und 09.43 Uhr das Fahrzeug (Marke VW, Typ Arteon, Farbe: Silber/Grau) des Geschädigten am Ludwigsplatz in Queraufstellung und wurde in diesem Zeitraum am hinteren linken Stoßfänger, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden am Pkw des 33-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Vorfall 2:

In der Zeit von Donnerstag, 28.09.2023, 22.00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 12.30 Uhr parkte das Fahrzeug (Marke Skoda, Typ Superb, Farbe: Grau) des Geschädigten in der Heinigstraße, in Höhe des Anwesens 26 und wurde in diesem Zeitraum am vorderen linken Stoßfänger und des dortigen Kotflügels, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden am Pkw des 35-jährigen Geschädigten aus Landau in einer Höhe von ca. 2.000 Euro.

Vorfall 3:

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 16.00 Uhr, stieß ein grauer Mercedes beim Rückwärtsausparken auf dem EDEKA-Parkplatz in Maudach, Schweigener Straße, gegen ein dort geparktes Fahrzeug (Marke VW, Transporter, Farbe: Rot) und verursachte an dem hinteren linken Stoßfänger einen Schaden von ca. 300 Euro. Nach dem Zusammenstoß stieg eine Dame aus dem besagten Mercedes aus und schaute sich den Schaden am Fahrzeug der 66-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen an. Danach setzte sich die Dame wieder in ihren Mercedes und flüchtete von der Unfallstelle, ohne ihre Beteiligung am Verkehrsunfall bekannt zu geben.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell