Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Friesenheim) - Einbruch in Lokal

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.09.2023, auf Samstag, den 30.09.2023, gelang es einem bislang unbekannten Täter durch ein vermutlich nicht verschlossenes Fenster in ein Lokal in der Leuschnerstraße einzusteigen. Hierbei entwendete er zwei Laptops sowie Bargeld in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel. 0621/963-2222 oder via Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

