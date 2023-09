Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen nach Körperverletzung in Bus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Körperverletzung zu der es in der Nacht zum Samstag (16.09.2023) gegen 02.41 Uhr in einem Bus in Löchgau kam. Ein noch unbekannter Täter nutzte den anlässlich des Besigheimer Winzerfestes als Pendelbus eingesetzten Linienbus. An der Bushaltestelle "Wette" in Löchgau zeigte sich der Unbekannte erbost darüber, dass der Bus nicht bis nach Freudental fährt und wurde gegenüber dem 54 Jahre alten Busfahrer aggressiv. Im weiteren Verlauf schlug er den Busfahrer ins Gesicht. Eine ebenfalls noch unbekannte weibliche Begleitung des Tatverdächtigen zog diesen anschließend aus dem Bus. Beide gingen zu Fuß in Richtung Freudental davon. Der Unbekannte wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und ca. 180 cm großen beschrieben. Er hat dunkle Haare und war mit einem grünen Oberteil sowie einer Jeanshose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell