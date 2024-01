POL-SO: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Möhnesee (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 17:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Echtroper Weg, Daimler Weg und Haarweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Opel den Echtroper Weg in Richtung Haarweg. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie den zeitgleich von rechts nahenden Seat eines 63-jährigen Mannes aus Wickede. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

