Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale auf der Straße und in einer Tankstelle/ Fallrohre an Kirche gestohlen

Hemer (ots)

Ein 34-jähriger Mann randalierte am Samstag gegen 22 Uhr vor einem Schnellrestaurant an der Urbecker Straße. Autofahrer riefen die Polizei, weil sich der Mann auf die Fahrbahn gelegt hatte. Als die Polizeibeamten eintrafen, gestikulierte der Mann wild um sich. Die Beamten überwältigten ihn und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam nach Iserlohn. Während sich die Beamten mit dem 34-Jährigen beschäftigten, meldete sich ein Autofahrer und gab an, dass der 34-Jährige gegen seinen Wagen geschlagen und dabei seinen Scheinwerfer beschädigt habe.

Unbekannte demontierten zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, die Regen-Fallrohre der Kirche Sankt Peter und Paul in der Geitbecke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein Unbekannter randalierte am Sonntag in einer Tankstelle an der Ihmerter Straße. Der Mann in Begleitung einer Frau hatte zunächst Bier und Zigaretten gekauft und sich dann neben der Zapfsäule eine Zigarette angezündet. Plötzlich stürmte er in den Verkaufsraum zurück und forderte sein Wechselgeld. Der Verkäufer war sich sicher, dem Kunden das Wechselgeld gegeben zu haben. Darauf nahm der Unbekannte einen Mülleimer und schmiss ihn gegen die Regale hinter der Ladentheke. Der Mülleimer ging kaputt, Ware wurde nicht beschädigt. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell