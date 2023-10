Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte Täter versuchen in Geschäft einzubrechen

Plettenberg (ots)

Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, in ein Geschäft für Elektronik in der Grünestraße einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte laute Geräusche und beobachtete drei Jugendliche die mit einem Stuhl und einem Verkehrszeichen auf die gläserne Schiebetür des Geschäfts einschlugen. Als die Scheiben dennoch standhielten, flüchteten die drei in Richtung Im Wieden. Die drei Tatverdächtigen trugen Warnwesten. Einer der Personen war dünner und hatte lockige Haare. Die anderen beiden waren eher stämmig gebaut. Einer von ihnen trug zudem einen weißen Kapuzenpullover. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu deren Identität nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

