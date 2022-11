Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Raser mit extremer Überschreitung gemessen

A4 Höhe PP Drei Gleichen (ots)

Gestern fuhren den Beamten der Autobahnpolizei zwei Raser auf der A4 vor die Linse. Auf Höhe des Parkplatzes Drei Gleichen in einer 100er-Zone flogen die beiden Fahrzeuge mit 221 und 254 km/h am Blitzer vorbei. Aufgrund der hohen Überschreitung wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Dabei reihten sie sich in insgesamt 274 Verstöße am Tag ein. Wobei 34 Fahrzeugführer mit Fahrverboten rechnen müssen. Alarmierend ist, dass selbst ein schwerer Unfall ca. 4 km vor der Messstelle für 57 Verkehrsteilnehmer kein Anlass war, langsamer zu fahren. Obwohl sie die noch nicht vollständig geräumte Unfallstelle passiert haben und sehen konnten, wozu überhöhte Geschwindigkeit führen kann.

