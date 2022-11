Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Gotha (ots)

Am heutigen 1. Advent kam es in den frühen Abendstunden auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden kurz hinter der Anschlussstelle Gotha zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Der 71-jährige Fahrer eines Pkw Renault fuhr aufgrund Unaufmerksamkeit mit hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrenden Pkw BMW auf. Hierdurch kam der BMW ins Schleudern und anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Renault kam nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und in der weiteren Folge auf dem Dach im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Beide Insassen wurden hierdurch ebenfalls schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 60 min voll und 80 min teilweise gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Böschung der Autobahnmeisterei wird mit ca. 36.000 EURO beziffert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell