POL-MK: Kupferfallrohre von Friedenskirche gestohlen

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in er Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt sechs Kupferfallrohre von der Friedenskirche gestohlen. Der dadurch entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

