POL-MK: Eigentümer von Kinderwagen und Kleidungsstücken gesucht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in eine Wohnung in der Unterlinsberger Straße eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete, gegen 00:45 Uhr, wie eine Frau und ein Mann das Mehrfamilienhaus verließen, die nicht in dem Haus wohnen. Möglicherweise stehen sie im Zusammenhang mit dem Einbruch. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 ...

mehr