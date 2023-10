Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abermals brennende Papiercontainer/18-Jähriger leistet bei Kontrolle Widerstand/Handy aus Auto gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Erneut brannten am Wochenende Papiercontainer im Stadtgebiet. In der Nacht von Freitag auf Samstag war, gegen 00:40 Uhr, ein Container an der Friesenstraße betroffen. Am Sonntagabend waren dann, gegen 20:35 Uhr, ein Container an der Friedrichstraße und einer an der Freiherr-vom-Stein-Straße, gegen 22:45 Uhr, betroffen. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Tatzusammenhänge zu den Containerbränden der letzten Wochen werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 18-Jähriger aus Wölfersheim, der durch Schlangenlinien und unsichere Fahrweise zuvor bereits mit seinem VW Golf auf der A45 aufgefallen war, wurde am Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, auf der Horringhauser Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen vor Fahrtantritt durch den 18-Jährigen. Bei einem anschließenden Drogenvortest versuchte der junge Mann mitgeführte Drogen zu verstecken. Als ein Polizist dies bemerkte, kam es zu einer Rangelei zwischen den Einsatzkräften und dem 18-Jährigen. Den Polizisten gelang es den Mann zu fixieren. Die Drogen wurden sichergestellt. Dem 18-Jährigen wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt Blut abgenommen. Gegen ihn wird wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Im Rahmen der Rangelei wurden zwei Polizisten leichtverletzt. Sie verblieben dienstfähig. (schl)

Aus einem an der Volmestraße auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellten Pkw wurde am Samstag zwischen 18 und 18.30 Uhr ein Samsung A58 Mobiltelefon gestohlen. In der Handyhüllen steckten diverse Papiere und Bargeld. (cris)

