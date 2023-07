Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Auto erwischt

Gummersbach (ots)

Mit einem in der Nacht zuvor entwendeten Auto ist ein 42-jähriger Gummersbacher am Mittwochmorgen (19. Juli) an der eigentlichen Besitzerin vorbeigefahren; er konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Die Geschädigte hatte ihren Skoda am Vorabend im Ortsteil Bernberg vor einem Haus im Schwalbenweg abgestellt. Am nächsten Morgen fand sie am Abstellort nur zersplitterte Reste einer Seitenscheibe vor; ihr Auto hingegen war verschwunden. Die Geschädigte rief daraufhin die Polizei und erstattete eine Anzeige. Kurz nachdem der Streifenwagen die Tatörtlichkeit wieder verlassen hatte, meldete sich die Frau erneut, weil sie ihren Wagen mit einem unbekannten Mann am Steuer in der Dorfstraße gesehen hatte. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Taubenweg von der Polizei aufgefunden werden. Ein 42-Jähriger aus Gummersbach war gerade dabei, die fehlende Seitenscheibe mit Folie abzukleben. Eine sich ebenfalls im Bereich des Autos aufhaltende 33-Jährige versuchte sich beim Anblick der Polizisten zu verstecken; beide konnten festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen steht der 42-Jährige unter dem Verdacht, die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen zu haben. Im Fahrzeug lag eine Handtasche, in der sich auch der Zweitschlüssel des Skodas befand, mit dem das Auto dann problemlos gestartet werden konnte. Wegen des Verdachts des Drogenkonsums veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme bei dem Mann, der im Übrigen nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gummersbacher wieder entlassen.

Ob die 33-jährige Gummersbacherin an der Tat beteiligt war, ist derweilen noch nicht geklärt. Gegen sie lagen allerdings zwei Vollstreckungshaftbefehle mit Freiheitsstrafen von insgesamt etwa sieben Monaten vor. Sie kam nach Ende der polizeilichen Maßnahmen zur Strafverbüßung in eine Justizvollzugsanstalt.

