Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall auf der Elberfelder Straße am Mittwoch (19. Juli) hat sich ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige aus Radevormwald fuhr gegen 13.42 Uhr aus Radevormwald kommend in Richtung Dahlerau. Als er von der Straße auf den Geh- und Radweg auffahren wollte, kam er zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell