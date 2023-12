Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Serie von Restauranteinbrüchen im Ortskern

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind zahlreiche Restaurants im Ortskern von Bad Rothenfelde ins Visier von Einbrechern geraten. Zwischen 12 Uhr abends und 7 Uhr morgens brachen die Täter in insgesamt vier Restaurants in den Straßen Bahnhofstraße, Osnabrücker Straße und Hannoversche Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Kriminellen insgesamt eine vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Einbrüchen um eine Tatserie handelt und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zu den Tätern. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat möge sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/931280 melden. Die Ermittlungen zu den Taten dauern derzeit an, Beamte der Spurensuche nahmen die Tatorte bereits genauer unter die Lupe.

