Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub auf Euroshop- Die Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Raub auf einen Euroshop in der Johannisstraße. Der maskierte Täter bedrohte eine 58- jährige Mitarbeiterin und forderte diese zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die 58- Jährige der Aufforderung nicht nachkam, griff der Unbekannte unmittelbar in die Kasseneinsätze und nahm diverse Geldscheine an sich. Anschließend flüchtete der Mann durch den Hintereingang an der Gebäuderückseite in Richtung der Straße Am Landgericht. Trotz aller Bemühungen der Angestellten, konnte eine Flucht des Räubers nicht verhindert werden.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkle Steppjacke - dunkel gekleidet - dunkle Strickmütze über das Gesicht gezogen

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder sonstige Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, unter 0541/327-2115 melden.

