Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wohnungsbrand in der Mimmelager Straße - Kein Personenschaden, jedoch beträchtlicher Sachschaden

Badbergen (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Mimmelager Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Gegen 16 Uhr brach in einem Zweiparteienhaus in der Nähe der Tulpenstraße ein Feuer aus. Die Bewohner reagierten umgehend und alarmierten die Rettungskräfte, bevor sie sich selbst unverletzt ins Freie retten konnten. Die Feuerwehr traf rasch am Einsatzort ein und begann sofort mit den Löscharbeiten, fokussiert auf die Flammen in einer der beiden Wohnungen. Insgesamt wurden 15 Feuerwehrfahrzeuge mobilisiert, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Während der Löscharbeiten nahm die Polizei unverzüglich Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Die betroffene Wohnung ist nach dem Feuer vollständig zerstört und nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden, jedoch entstand beträchtlicher Sachschaden. Die genaue Höhe ist aktuell noch unbekannt.

Die Ursache des Brandes wird derzeit von den Ermittlern intensiv geprüft. Ein Begehung des Brandortes durch einen Brandermittler ist geplant.

