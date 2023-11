Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht im Stahlwerksweg

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 06.25 Uhr, kam es auf dem Stahlwerksweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 22-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad in Richtung der Meller Straße unterwegs. Als sie die Fahrbahn überqueren wollte, befuhr ein bislang unbekannter PKW- Fahrer die Meller Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Radfahrerin ausweichen und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der PKW- Fahrer flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem PKW machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215.

