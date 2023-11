Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall auf der B218- Vier Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14.11 Uhr ereignete sich auf der B218 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Audifahrer befuhr die B218 in Richtung Engter. An der Anschlussstelle zur A1 Richtung Dortmund beabsichtigte er nach links auf die A1 aufzufahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 81-jährigen Toyotafahrerin, welche die B218 in Richtung Bramsche befuhr. Die Beifahrerin des Audifahrers musste durch die Feuerwehr zunächst aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 23- Jährige sowie eine weitere Mitfahrerin und die 81- Jährige verletzten sich leicht und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die B218 zeitweise in diesem Bereich vollständig gesperrt.

