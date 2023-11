POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schlägerei unter Fußballfans in Osnabrück - Polizei sucht dringend Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Raub auf einen Euroshop in der Johannisstraße. Der maskierte Täter bedrohte eine 58- jährige Mitarbeiterin und forderte diese zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die 58- Jährige der Aufforderung nicht nachkam, griff der Unbekannte unmittelbar in die Kasseneinsätze und nahm diverse Geldscheine an sich. Anschließend flüchtete der Mann durch den ...

mehr