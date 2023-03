Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 14-Jährige aus Warsow vermisst - Polizei bittet um Hinweise (Foto über Link abrufbar)

Warsow (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer 14-jährigen Jugendlichen aus Warsow, die seit Montag vermisst wird. Die 14-Jährige, die am Montagabend die elterliche Wohnung verließ, könnte sich vermutlich in Schwerin bei Freunden oder Bekannten aufhalten. Die Vermisste ist circa 170 cm groß und von etwas korpulenter Statur. Sie trägt rotbraunes Haar und ist mit einer braunen Daunenjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Zudem führt die Vermisste einen rosafarbenen Rucksack mit sich. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 8310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Foto der vermissten 14-Jährigen ist über diesen Link abrufbar: https://fcld.ly/elg-verm

