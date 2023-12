Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch (20.12.2023) 20:00 Uhr und Donnerstag (21.12.2023) 09:30 Uhr einen in der Bismarckstraße in Ludwigsburg geparkten Opel. Das Fahrzeug, wurde an der Fahrer- und Beifahrerseite sowie am Heck zerkratz. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

