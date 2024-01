Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw in Brand

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in einer Grundstückszufahrt auf der Schillerstraße gerufen. Der Hund der Familie bellte in der Nacht und machte auf das Feuer aufmerksam. Sie verließen umgehend das Haus und informierten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der VW Touran in voller Ausdehnung. Der Brand konnte erfolgreich bekämpft werden, sodass weder Personen verletzt wurden noch Gebäudeschaden entstand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem etwas Verdächtiges in der Nacht aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell