Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Angekündigte Versammlung der Landwirte am Montag, den 08. Januar

Kreis Soest (ots)

Für kommenden Montag liegt der Kreispolizeibehörde Soest eine Anmeldung für eine Versammlung der Landwirte vor. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass sich etwa 100 Landwirte mit ihren Traktoren sammeln und in mehreren Korsos, ab 11:00 Uhr, durch das Kreisgebiet Richtung Unna fahren. Gleichzeitig startet ein ähnlich großer Korso aus Unna in Richtung Geseke. Je nach Teilnehmerzahl und gefahrener Geschwindigkeit kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei wird stellenweise verkehrsregelnd eingreifen müssen. Dazu wird es zu kurzfristigen Sperrungen der Straßen kommen. Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass alle Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang mehr Zeit für ihre geplante Fahrt einkalkulieren sollten. Es wird darum gebeten, die Korsos geschlossen passieren zu lassen und sich nicht zwischen die Traktoren einzureihen. Die Einsatzkräfte sind bemüht, mögliche Verkehrsstörungen so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig den Versammlungsteilnehmern eine ebenfalls störungsfreie und vor allem sichere Teilnahme an der Versammlung zu ermöglichen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell