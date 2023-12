Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Bundesautobahn A 81, Lkr. Rottweil) VW Crafter auf der Autobahn in Brand geraten

Deißlingen, Bundesautobahn A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Auf der Fahrt zwischen den Autobahnanschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil ist am Donnerstagvormittag ein VW Crafter eines 64-jährigen Fahrers auf der Bundesautobahn A 81, etwa auf Höhe von Deißlingen in Brand geraten. Kurz nach 08.30 Uhr bemerkte der 64-Jährige während der Fahrt in Richtung Stuttgart Rauch im Bereich des Motorraumes des VW-Transporters aufsteigen, lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen und stieg aus. Innerhalb kürzester Zeit geriet der Kleintransporter in Vollbrand. Nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr Trossingen mit vier Fahrzeugen und 25 Mann zu dem Fahrzeugbrand aus und übernahm die Löschmaßnahmen. Während des Einsatzes musste die rechtes Fahrspur der A 81 im Bereich der Brandstelle längere Zeit gesperrt werden; kurze Zeit auch die gesamte Fahrbahn Richtung Stuttgart, wobei es zu einer teils erheblichen Staubildung kam. Neben der Feuerwehr und der Polizei musste auch das THW mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei eingesetzt werden. Während sich ein Streufahrzeug um das Abstreuen des überfrierenden Löschwassers kümmerte, übernahm ein Abschleppdienst schließlich den Abtransport des durch den Brand total beschädigten Transporters. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell