Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein erheblich alkoholisierter 23-jähriger Mann wurde am Samstag kurz vor Mitternacht Opfer eines Raubes. Was war geschehehn? Der junge Mann lief auf der Golbacher Straße und traf dort auf einen noch unbekannten Mann. Dieser schlug plötzlich aus noch nicht bekanntem Grund auf den 23-Jährigen ein, so dass dieser leicht verletzt zu Boden ging. Zudem entwendete der Täter noch den Schlüssel eines Pensionszimmers des Opfers und verließ im Anschluss den Tatort. Der junge Mann wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Evtl. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Anghabe der Bezugsnummer 0282485/2023. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell