Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrlässige Brandstiftung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 09.09.2023, 11:20 Uhr wollte ein 76-jähriger Mann Unkraut mit einem Gasbrenner in der Galappmühler Straße beseitigen. Hierbei geriet versehentlich ein Thuja-Baum in Brand. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann den Brand löschen, bevor sich dieser ausbreiten konnte.|wey

