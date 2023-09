Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

In dem Zeitraum Freitag, 08.09.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 07:30 Uhr ereignete sich in der Schanzstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Rangieren gegen die eine dortige Hauswand. Hierdurch brach ein Sandstein aus der Fassade und ein Riss entstand in der Wand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

