Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht. Diese hat sich am 27.10.2023 in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Damaschkestraße zugetragen. Auf einem Kundenparkplatz beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen dort abgestellten Pkw BMW. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs verließ im Anschluss den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0282216/2023. (av)

