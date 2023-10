LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Eine noch unbekannte Person beschädigte in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober einen in der Ziegenbergstraße abgestellten Pkw KIA. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0282130/2023 zu melden. (av) ...

