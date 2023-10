LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Freitag Abend, im Zeitraum zwischen 23:15 Uhr und 23:40 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter zum Bereich der Laderampe der Mensa der TU Ilmenau im Max-Planck-Ring in Ilmenau. Durch den oder die Täter wurden eine Holzpalette und eine Mülltonne an der Gebäudewand in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch frühzeitige Feststellung und schnellem Einsatz der Feuerwehr ...

