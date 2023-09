Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Wehrbüschkapelle, Entwendung von Opferstock

Daun (ots)

Im Zeitraum 27.09.2023 bis 29.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Wehrbüsschkapelle in Daun und stemmten hier mit brachialer Gewalt den in der Wand eingelassenen Opferstock aus dieser heraus und entwendeten in im Gesamten.

Die Täter dürften hier eine ganze Zeit lang beschäftigt gewesen sein.

Der Tatort wurde durch die spezialisierten Kräfte der Kriminalpolizei Daun aufgenommen. Entsprechende Spurensicherungen wurden durchgeführt.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell