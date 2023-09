Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann reist wiederholt unerlaubt ein

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 25. September 2023 um 23:20 Uhr einen Reisebus nahe Kaiserslautern nach dessen Einreise aus Frankreich. Hierbei stellten die Polizisten einen 29-jährigen Kolumbianer fest, der sich bereits seit 501 Tagen unerlaubt im Schengengebiet aufhielt. Dies konnte aufgrund der Einreisestempel in seinem Reisepass nachvollzogen werden, ebenso, dass er zuvor in Spanien und Frankreich gewesen war. Somit reiste der Mann unerlaubt nach Deutschland ein und wurde am 26. September 2023 nach Frankreich zurückgeschoben und dort an die französischen Behörden überstellt. Am 26. September 2023 um 22:40 Uhr kontrollierte die Bundespolizei erneut einen Reisebus aus Frankreich kommend und traf auf ein bekanntes Gesicht. Der 29-Jährige Kolumbianer erwies sich als hartnäckig und reiste keine 24 Stunden später wiederholt unerlaubt, und entgegen der verhängten Einreisesperre nach Deutschland, ein. Der Mann wurde erneut festgenommen und die Möglichkeiten der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen geprüft. Am 28. September 2023 erfolgte dann die Rückführung des Mannes per Direktflug nach Kolumbien.

