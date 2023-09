Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann weist sich mit gefälschtem Ausweis aus und landet vor dem Haftrichter

Mainz (ots)

Am 7. September 2023 gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz einen Mann. Dieser händigte den Polizisten einen rumänischen Ausweis aus. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten Unregelmäßigkeiten fest. Daraufhin wurde der 41-Jährige mit zur Dienststelle verbracht. Dort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Ausweis um eine Totalfälschung handelt. Des Weiteren konnte ein gefälschter rumänischer Führerschein bei der Person aufgefunden werden. Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte der Mann die Tat ein und gab an tadschikischer Staatsangehöriger zu sein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten war. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. Der Beschuldigte wurde am Morgen des 8. September 2023 dem Haftrichter vorgeführt, es wurde Haftbefehl und der Mann in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

